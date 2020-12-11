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Maccabi Tel-Aviv'e yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'nden elendi

Anadolu Ajansı

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilldi. Bu skorla grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivasspor, Avrupa kupalarına veda etti.

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28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.

37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Golasa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Cohen'in bekletmeden vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Saborit'in ceza yayı sol çaprazından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

72. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada Camara'nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Mücadele Maccabi Tel-Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maccabi Tel Aviv: 1 - 0 :Sivasspor

Stat: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Dk. 85 Yeini), Peretz, Golasa (Dk. 74 Rikan), Glazer, Biton (Dk. 63 Davidzada), Cohen (Dk. 74 Ben Chaim), Pesic (Dk. 85 Blackman)

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir (Dk. 63 Kone), Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Gol: Dk. 66 Saborit (Maccabi Tel-Aviv)

Sarı kartlar: Dk. 53 Tibi, Dk. 77 Rikan (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 77 Fajr, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 79 Kone, Dk. 86 Gradel, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

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