Sivasspor kafilesine İsrail'de uçuş işkencesi! Büyükelçilik devreye girdi

Maccabi Tel-Aviv'le oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası Sivas'a dönmeye hazırlanan Sivasspor kafilesi havalimanında mahsur kaldı. Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion’dan Sivas’a doğru hareket etti.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Alkışla protesto edildi

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı. Yerel saat ile 1:30’da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion’dan Sivas’a doğru hareket etti.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söyledi. Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırdı.

Sivasspor'dan İsrail'in iddiasına yalanlama

Sivasspor Kulübü, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

📌 İsrail'de Neler Yaşandı pic.twitter.com/sujd4c7noI — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 11, 2020

"İsrail'de neler yaşandı"

Kulüpten yapılan "İsrail'de neler yaşandı" başlıklı açıklamada, Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı aktarıldı.

''Uçuşa izin verilmedi''

Kafilenin pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı. Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakikada uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi. Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi."





''Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır''

Açıklamada, "Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30'da uçuşu engellendi. Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

''Kafileden özür dilendi''

Kafile uçağa bindikten sonra gelen yetkilinin tüm işlemlerin yavaş yapıldığını itiraf edip, kafileden özür dileği aktarılan açıklamada, "Kafilemiz yetkilinin özrünü kabul etmeyip, görüşülecek bir şeyin olmadığını belirterek, uçuş için 05.30'u beklemeye başlamıştır." denildi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz saatlerce bekletildiklerini belirterek, “Bize 1.30’da havalimanının kapanacağını söylediler. Bizde bunun için planlarımızı buna göre yaptık. Devre arasında eşyalarımızın büyük bir bölümünü havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız gidip uçuş kartlarımızı hazırladılar. Onlarda bizi 1 nolu terminale yönlendirdiler. Amaçları herhalde insan olmayan yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Orada bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hiçbir kapıdan geçemedik. Daha sonra tek bir personel manuel olarak işlemlerimizi yapmaya kalktı. Tek bir kişinin bile işlemi çok zaman alıyordu. Bize yardımcı olmaları konusunda görüşmelerde bulunduk. Hiçbir şey değişmeyince küçük çaplı bir protestoda bulunduk." dedi.

"Artık yeter! Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar"

Otyakmaz, "Uçağın kalkma vaktine az bir süre kala işlemler hızlandırıldı. Bize uçağa göndereceklerini düşündük. Bizleri iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içerisinde epeyce dolaştırdılar. Neticede havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. 5.30’a kadar bizi tuttular. Benim üzüldüğüm şey, biz misafirperveriz. Tüm misafirlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bize kim nasıl davranıyorsa bizde onlara öyle davranalım artık. Artık yeter. Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar. Daha öncede o ülkeye gittiğimde bu tip şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Bizde onların takımlarına böyle şeyler yaparsak bir daha bizlere böyle davranmazlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Dalga geçer gibi özür dilediler"

Otyakmaz yaşananlardan sonra İsrailli yetkililerin dalga geçer gibi özür dilediklerini belirtip, “Uçağımız 5.30’da kalktı. Bizi yaklaşık 2 saat oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz. Bilerek isteyerek bunu yaptılar. Şimdi özür diliyormuş gibi davranıyorlar ama dalga geçer gibiler. Kesinlikle art niyetliydiler ve amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi kulübünü de kınıyorum. Çünkü onlar buraya geldiklerinde onlara burada gayet iyi davrandık. Onlarında biraz gözleri üzerimizde olabilirdi. Biz 1.30 ile 5.30 arasında uçuş olmadığını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Niyetleri bize eziyet çektirmekti. Ama bunu başaramadılar” dedi.