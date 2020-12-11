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İstanbul D-100 Karayolu'nda hasta nakil ambulansı kaza yaptı

İSTANBUL Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı önce panelvan minibüse çarptı, ardından bariyerlere çarparak devrildi.

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Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. Ambulanstaki 2 personel, kazayı yara almadan atlattı.

31 L 2770 plakalı özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı Florya mevkiine geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde seyreden Samet Kaya idaresindeki 34 VS 4137 panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Devrilen ambulansta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki sağlık çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının ayaktaki kontrol derken, itfaiye ekipleri de devrilen ambulansta inceleme yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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