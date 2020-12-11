BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,61
ALTIN 466,00
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da selefi örgütlere yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephesi (NC) gibi örgütlerle bağlantılı radikal unsurlara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Abone ol

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, IŞİD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephedi (NC) gibi örgütlerle bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

18 adrese eş zamanlı operasyon

Eylem yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, ilçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türk bilim insanlarının geliştirdiği Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısına onay! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bloomberg'in iddiası: Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Yazar İbrahim Çolak taciz iddialarının ardından intihar etti
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kalkıyor
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Borsa İstanbul 10 Aralık Perşembe gününü rekorlarla tamamladı
ÖNCEKİ HABERLER
AB liderleri Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması kararı verdi
Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı!
Olayın adresi Samsun! Eline 'iş, aş' yazıp intihar etti
Maccabi Tel-Aviv'e yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'nden elendi
Pierre Webo: Hakemin limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı
Yorumlar