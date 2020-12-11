AB liderleri Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması kararı verdi

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter'dan; AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımları uzatma konusunda anlaştığını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde Rusya’ya ekonomik yaptırımların uzatılması kararının alındığı bildirildi.

​AB, Ukrayna’nın doğusun ve Kırım’daki olaylar bağlamında 17 Mart 2014’te bazı Rus ve Kırımlı politikacılar ve yetkililere karşı yaptırım kararı almıştı.

Kırım’daki referandumdan sonra yaptırım listesi genişletilmişti. AB, 2014 Temmuz’dan sonra bazı kişilere ve şirketlere karşı noktasal yaptırımlardan ekonomi sektörlerine karşı yaptırım uygulamasına geçmişti.