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Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı'nın Edirne'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını açıkladığı avukat Aytaç Ünsal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan avukat Aytaç Ünsal, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Söyleyin yaşamak için nereye gidelim?

Aytaç Ünsal'ın babası Nihat Ünsal, Twitter hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Nihat Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Avukat oğlum Aytaç Ünsal 3 Eylül 2020'de ölüm orucunu sonlandırdı. Tedavi için götürdüğümüz hastane yönetimine baskı yaparak tedaviyi engellediniz, Istanbul Hakimevine taşındık orada da rahat bırakmadınız gece saat 01'de arandık ve orada kalamayacağımız söylendi. Bu nedenle oğlumu tedavi için eve götürdük, oraya da uzun namlulu silâhlarla uyduruk gerekçelerle baskın yaptınız. Şimdi de fotoğrafta görüldüğü üzere tedavi gören hasta bir insanı örseleyerek bu hale getirdiniz. Bir baba olarak lütfen bana söyleyin yaşamak için nereye gidelim?

Aytaç Ünsal'ın üyesi olduğu Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ünsal'ın Edirne kent merkezinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gözaltına alınması sırasında araçtan zorla indirilerek yere yatırılmış ve işkence yapılmıştır. Yüzünde yaralar bulunmaktadır, kolları ve bacakları ezikler içerisindedir. Aytaç'ın tedavi sürecinde kullandığı ve elzem olan ilaçlar halen kendisine verilmemiştir" denildi.

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Ünsal hakkında infaz durdurma kararı olduğu hatırlatılarak "Aytaç Ünsal'ın tutuklanması, açık bir şekilde sağlığını tehlikeye atmak demektir. Aytaç Ünsal hakkında sağlığının iyi olmaması nedeniyle infaz erteleme kararı verilmiştir. Ancak infaz erteleme nedeni ortadan kalkmamıştır. Aytaç Ünsal'ın tedavi süreci halen devam etmektedir. Aytaç Ünsal hakkında verilen infaz erteleme kararının kaldırılması kararı açık bir şekilde hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

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