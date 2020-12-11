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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 29 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 29 kişi yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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