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Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'i kurtaramadı

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Fransız ekibinde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken bir de asist yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic sahasında Lille ile mücadele etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien'in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada Jonathan Ikone ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor'ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah'ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 73. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone'nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.

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