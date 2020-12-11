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Kocaeli'de vatandaşlara sarkıntılık yaptı! Polislere zor anlar yaşattı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe dinlenme tesislerinden Ankara istikametine yola çıkmaya çalışan ve tesiste bekleyen araçlardaki vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü bir şahıs, kendisine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale eden bir polis memurunun omuzu zedelenirken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde yola çıkan alkollü bir şahıs, daha sonra yol üzerinde bulunan tesiste mola veren vatandaşların araçlarına yaklaşıp sarkıntılık etmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelerek kendisini uyaran trafik ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale sırasında bir polis memurunun kolu zedelendi.

Daha sonra olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıs etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen saldırgan şahsın üzerinde kimliğinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

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