UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçların oynanmasının ardından bir üst tura çıkan 24 takım belli oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı sona erdi. Oynanan karşılaşmalarla grup aşaması sona erdi. Sadece 1 müsabaka oynanmadı. Villarreal ile Karabağ maçı Azerbaycan ekibinde korona virüs vakaların fazlalığından dolayı ertelendi. Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.



Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Tottenham, Royal Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC, Hoffenheim ve Kızılyıldız gruplarından çıkan ekipler oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. bitiren Marsilya, Manchester United, Ajax, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk de yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

CSKA Sofia: 3 - Roma: 1

Young Boys: 2 - CFR Cluj: 1

Dundalk: 2 - Arsenal: 4

Rapid Wien: 2 - Molde: 2

Bayer Leverkusen: 4 - Slavia Prag: 0

Hapoel Beer Sheva: 1 - Nice: 0

Lech Poznan: 0 - Rangers: 2

Standard Liege: 2 - Benfica: 2

PSV Eindhoven: 4 - Omonia Nicosia: 0

PAOK: 0 - Granada: 0

Rijeka: 2 - AZ Alkmaar: 1

Napoli: 1 - Real Sociedad: 1

Sporting Braga: 2 - Zorya Luhansk: 0

Leicester City: 2 - AEK Atina: 0

Celtic: 3 - Lille: 2

Sparta Prag: 0 - Milan: 1

Maccabi Tel Aviv: 1 - Sivasspor: 0

Tottenham: 2 - Royal Antwerp: 0

Ludogorets Razgrad: 1 - LASK Linz: 3

Wolfsberger AC: 1 - Feyenoord: 0

Dinamo Zagreb: 3 - CSKA Moskova: 1

Hoffenheim: 4 - Gent: 1

Slovan Liberec: 0 - Kızılyıldız: 0