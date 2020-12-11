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Cengiz Ünder attı, Leicester evinde AEK'yı kupa dışına itti

İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi zirvesinde Leicester City, AEK'yı Cengiz Ünder ve Harvey Barnes'in golleriyle mağlup etmeyi başardı.

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UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahdan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Leicester'da golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.

Leicester'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu AEK karşısında kaydettiği gol ile İngiliz takımındaki ilk kez gol sevinci yaşadı.

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