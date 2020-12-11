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Fenerbahçe Beko, Berlin'de paramparça oldu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip organizasyonda 8. yenilgisini aldı.

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THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

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