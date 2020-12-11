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Kocaeli'de hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 2 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 9 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde 2 ayrı yerde benzer yöntemlerle motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Motosikletleri çalınan vatandaşların polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Hırsızlığın meydana geldiği adreslerde inceleme yapan ekipler, kameralardan yola çıkarak hırsızlık olayına karışan iki kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler aynı zamanda aynı kişilerin bir adreste daha hırsızlık olayına teşebbüs ettiğini ancak başarılı olamadığını belirledi. Şahısların adresini de belirleyen ekipler, daha sonra bu adrese operasyon gerçekleştirdi.


Ev hapsi kararı ile serbest
Operasyon kapsamında B.A. ve T.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde bulunan 2 çalıntı motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden B.A.’nın çoğu hırsızlık olmak üzere 9 adet suç kaydının, T.A.’nın ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İki suç makinesi şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.A.’nın ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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