Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İspat etmeye davet ediyorum kalemimi kırarım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği "birileri yazdırıyor mu?" sözlerine tepki gösterdi. Selvi, "Kılıçdaroğlu ispat edemezse onu müfteri ilan ediyorum demeyi kendime yakıştırmam. Ama kendi adıma kalemimi kırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında Abdulkadir Selvi'nin CHP'nin adayının Abdullah Gül olacabileceği yönündeki kulis haberlerine Kılıçdaroğlu'nun tepkisi sert oldu.

Selvi'yi hayal aleminde gezmekle suçlayan Kılıçdaroğlu, "Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu?" dye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'şunu yazma, bunu yaz’ diyebilirdik ifadesi

İşte bu sözlere öfkenen Selvi, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Ya şunu yazma, bunu yaz’ falan diyebilirdik" sözlerini çarpık bir anlayış olarak niteleyen Selvi, "Onun adı başka bir şey. O da bende yok." dedi.

"Kalemimi kırarım"

Kılıçdaroğlu'nun "Birileri mi yazdırdı" ifadesine tepki gösteren Selvi, her zaman yanlışa yanlış dediğini belirterek, yazısına şöyle devam etti:

"Bana yakışmayan, aslında CHP Lideri’ne de yakıştıramadığım bir değerlendirmesi var. “Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar” diyor. Şu andan itibaren bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP Lideri’nin görevi. Eğer o birilerini bulursa, söz veriyorum, o andan itibaren bu mesleği bırakacağım. Kılıçdaroğlu ispat edemezse onu müfteri ilan ediyorum demeyi kendime yakıştırmam. Ama kendi adıma kalemimi kırmayı taahhüt ediyorum. Ayrıca benim birilerinin yazdırdığı bir yazar olmadığımı en iyi Kemal Bey bilir."

Selvi'nin yazısının tamamı