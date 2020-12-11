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Levent Bozkurt kimdir Acun Ilıcalı'nın arkadaşı neden öldü?

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan Levent Bozkurt vefat etti, ölüm haberini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Peki kimdir Levent Bozkurt, kaç yaşında ve neden öldü? İşte ABD’de uluslararası ticaretle uğraşan Levent Bozkurt hakkında merak edilenler...

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ABD’de uluslararası ticaretle uğraşan Levent Bozkurt yaşamını yitirdi. Levent Bozkurt'un vefatı ardından yakın arkadaşı Acun Ilıcalı da duygusal bir paylaşımda bulundu. Levent Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden daha önce Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Roberto Carlos, Murat Boz ve Nusret gibi isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.

Levent Bozkurt'un vefatı ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımında bulundu.

Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı. 

Levent Bozkurt kimdir?

Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami’de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. Levent Bozkurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

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