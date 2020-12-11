BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,61
ALTIN 466,00
HABER /  YEREL

Bursa'da Suriye uyruklu akrabaların tartışmasında çivili sopalı dehşet!

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışmada çivili sopayla dehşet saçıldı. Şahıslardan biri kafasına ve sırtına aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Polisin müdahale ettiği olayda, kısıtlama kuralları gereğince 35 bin 200 TL ceza kesildi.

Abone ol

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriye uyruklu şahıslar arasında alkol içerken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad’ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad’a saldırmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

35 bin 200 TL ceza

Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İspat etmeye davet ediyorum kalemimi kırarım
Lütfü Türkkan: Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı 6 ay sonra tahliye edecek
AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Sivasspor kafilesine İsrail'de uçuş işkencesi! Büyükelçilik devreye girdi
Bloomberg'in iddiası: Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Türkiye ile İtalya arasında JETCO protokolü imzalandı ticaret hedefi belirlendi
Adana'da namaz kılmak için camiye girdi hırsızlar aracından 21 bin lirasını çaldı
Kocaeli'de hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdiler
Genco Özak kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Genco Özak kimdir?
AVM'ler kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor HES kodu zorunluluğu
Yorumlar