Bursa'da Suriye uyruklu akrabaların tartışmasında çivili sopalı dehşet!

BURSA'da Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışmada çivili sopayla dehşet saçıldı. Şahıslardan biri kafasına ve sırtına aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Polisin müdahale ettiği olayda, kısıtlama kuralları gereğince 35 bin 200 TL ceza kesildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriye uyruklu şahıslar arasında alkol içerken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad’ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad’a saldırmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

35 bin 200 TL ceza

Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.