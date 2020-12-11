BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,61
ALTIN 466,00
HABER /  YEREL

Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında bulunan Eskikadın köyü yakınlarındaki gölette bir top mermisi bulundu. Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen mermi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Abone ol

Edirne'nin Bulgaristan sınırına 10 kilometre mesafedeki Eskikadın köyü yakınlarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı yapımında çalışan işçiler, gölet içinde patlamamış bir top mermisi buldu. Mermiyi kıyıya çıkaran işçiler, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan incelemede Balkan savaşlarından kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman jandarma ekiplerince imha edilerek etkisiz hale getirildi.

Top mermisini bulan işçilerden Mustafa Sucu, mermiyi işçi arkadaşının elleriyle sudan çıkardığı sırada patlamasından korktuğu için uyardığını belirterek, "Göletten makinemiz için su çekmeye geldik, arkadaşımız mermiye benzer bir cisim bulup, eline aldı. Yukarıya doğru çıkarınca tehlikeli madde bırak, patlar diye uyardım. Ardından hemen jandarmayı aradım ve bilgi verdim. Onlar da hemen gelip, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ben top mermisi olarak algıladım ama ne olduğunu bilmiyordum, yani patlamış mı, patlamamış mı haberdar değildim. Bulduğumuz mermiyi jandarmaya teslim ettik" dedi.

Diğer işçilerden Ertuğrul Karaman, "Daha önce Çanakkale'de vatandaşın böyle bir mermi bulup, kesmek isterken patladığı haberini izlemiştim. Oradan aklımda kaldı. Bulgaristan, buraya 10 kilometre uzaklıkta. Arkadaşımızın sudan mermiyi elleriyle çıkarması gerçekten korkutucu. Yol çalışmasında ilk defa böyle bir şey bulduk. Şaşkınız" diye konuştu.

Eskikadın köyünde yaşayan İrfan Akça ise 1912 yılında Balkan Savaşları'nın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi çekirdekleri bulduklarını söyledi. Akça, "Burada eskiden çok savaşlar oldu. Balkan Savaşları'nın olduğu yerdeyiz. Eskiden buralarda hayvan otlatırken çok sayıda mermi çekirdekleri bulunuyordu" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İspat etmeye davet ediyorum kalemimi kırarım
Lütfü Türkkan: Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı 6 ay sonra tahliye edecek
AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Sivasspor kafilesine İsrail'de uçuş işkencesi! Büyükelçilik devreye girdi
Bloomberg'in iddiası: Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de iş bulamayınca sevgilisi terk etti! Soluğu üst geçitte aldı
Levent Bozkurt kimdir Acun Ilıcalı'nın arkadaşı neden öldü?
Ümraniye'de feci kaza! Otoyolda üzerinden 2 kez araç geçti
Bursa'da Suriye uyruklu akrabaların tartışmasında çivili sopalı dehşet!
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı
Yorumlar