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Ahmet Hakan'dan olay 'Muharrem İnce' yazısı: Ok yaydan çıktı artık istifa etmesi lazım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesi gerektiğini yazdı.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

"Ok yaydan çıktı artık"

Ahmet Hakan yazısında, "Ok yaydan çıktı artık. Muharrem İnce, ayrı parti kuracağını ilan etti. Dedi ki: 'Ayrı parti kuruyorum. Partimin adı da hazır.' Muharrem İnce’ye yakışan bu açıklamanın ardından CHP’den istifa etmektir" düşüncesini dile getirdi.

CHP’nin kendisini partiden ihraç etmesini beklemeden bu adımı atmalıdır.

"Yakışık almaz"

Hakan, "Hem ayrı parti kuracağını davul zurnayla kamuoyuna ilan etmek, hem de CHP’de kalmak... Yakışık almaz. CHP’nin kendisini partiden ihraç etmesini beklemeden bu adımı atmalıdır" ifadesini kullandı.

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