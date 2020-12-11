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Mersin'de polis memuru koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru yakalandığı korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde başpolis memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki Hazret Özdemir 4 Aralık 2020 tarihinde Covid-19 testi yaptırmış ve test sonucu pozitif çıkmıştı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan başpolis memuru Hazret Özdemir durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Hazret Özdemir evli ve üç çocuk babasıydı. Özdemir'in ölüm haberini alan meslektaşları ise hastaneye koştu. Cenazesi 11 Aralık 2020 Cuma günü Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek olan törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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