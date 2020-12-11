Koronavirüs ilacını bırakanlar yoğun bakımlık oluyor! 'Söylentilere inanmayın' uyarısı

Koronavirüs tedavisinde verilen ilaçları söylentilere kulak asıp kullanmayı bırakanlara yönelik profesörlerden ciddi uyarı geldi. Birçok kişinin hastalığı kısa sürede atlatacakken ilaçları kullanmaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı hatta ölümle bile sonuçlanabildiği belirtildi.

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Kovid-19 tanısı alanların birçoğu evde izole halde ilaç tedavisi görürken, son dönemde sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan favipiravir’in, 'yan etkiye neden olduğu ve kullanılmamasına' yönelik bilgi kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi algoritmasında yer alan 'favipiravir'i söylentilere kulak asarak kullanmayan birçok kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilirken, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Haluk Eraksoy da, “Hastaya, ‘neden ilacını almadın?’ diye sorunca, ‘tanıdıklar alma, zararlıymış’ şeklinde cevap veriyorlar. Tedaviyi aksatan azımsanmayacak oranda hasta yoğun bakımlık duruma geldiği gibi, ölüme giden tablolara şahit oluyoruz." dedi ve şöyle ekledi:

5 günde ilaç alıp evde düzelecek, defteri kapatacak hastalar, saçma sapan söylentiler yüzünden hastanelik oluyorlar

"Komşu sözüne, sosyal medya dedikodularına kanılıyor"

Sosyal medya üzerinden yaratılan yanlış algı nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Kovid-19 hastalığına yakalananlar arasında ‘Favipiravir hiç alma daha iyi’ şeklinde laflar dolaştığı gibi, bazı hastalar verilen ilaçları kullanmakta imtina ediyorlar. Bu kişiler, evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlatacakken daha ağır tablo ile hastaneye geliyorlar. İlaç tedavisini kesen veya Kovid-19 tedavisinde kullanılması gereken ilacı almayan birçok kişi yoğun bakıma kaldırılıyor. Komşu sözüne, sosyal medya dedikodularına kanıldığını, bir takım şehir efsanelerine inanıldığını görüyoruz. Söylentilere kulak asıp ilacı yarıda kesen veya hiç almayan hastalar, düşmeyen ateş, geçmeyen öksürük şikayetiyle kapımızı çalıyor” ifadelerini kullandı.

Fehmi Tabak: Elimizdeki en güçlü ilaçlardan biri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, “Favipiravir, Kovid-19’a karşı elimizdeki en güçlü ilaçlardan biri. Eş, dost, hısım, akrabaların söylediklerine kulak asıp tedaviyi kesen birçok kişinin durumu kötüleşebiliyor. Favipiravir, koronavirüs tablosunda klinik iyileşmeyi hızlandıran etkin bir ilaç. İlacın bazı karaciğer sorunu olan kişilerde ufak, tefek yan etkileri olabilir ancak altta yatan hastalığı olmayanların durumunu kötüleştirecek bir tabloya neden olacak yan etki söz konusu değil” ifadelerini kullandı.