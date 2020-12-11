Esenyurt'ta yoldan geçen herkes ‘akıl verdi’ polis tepki gösterdi

ESENYURT’ta yolda yürürken birden düşerek bayılan kadın için polis devreye girdi. 112 ekibi beklenirken yoldan geçen herkesin kadın için ne yapılacağı konusunda ‘Akıl vermeye’ kalkması polisin tepkisine neden oldu.

Abone ol

Esenyurt Meydanı’nda dün öğle saatlerinde yürüyen Yeter Çelik (38) birden yere yığıldı. Kadının bayıldığını gören bölgede görevli Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri onu kendisine getirmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı.

Başının altına küçük yastık konulan kadını gören yoldan geçenler polise yan çevrilmesinden, nasıl uzatılması gerektiğine kadar çeşitli konularda önerilerde bulunmaya başladı.

Bu önerilerin ardı kesilmeyince kadının başında bekleyen polis memuru “Allah, Allah… Her gelen akıl veriyor. Ne olacak böyle?” diye söylendi. Polisin haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri kadını sedye ile ambulansa alarak hastaneye götürdü.