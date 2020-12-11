Marmaris'te halk tedirgin önceden tek tük görülüyordu şimdi sürüler halinde geliyorlar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ile sokaklara tek tek ve sürüler halinde inen yaban domuzları Marmarisliler ve tatilcileri tedirgin ediyor. Marmarisliler, kimsenin zarar görmemesi için yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.
Marmaris'in insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklara tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor. İlçe merkezindeki karayoluna çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan, çocukların aileleri ile birlikte oyunlar oynadığı parklara, evlerin bahçeleri ile hobi bahçelerine verdikleri zarar gün geçtikçe artan yaban domuzları Marmarislileri tedirgin ediyor.
Yetişkinleri bir buzağı kadar büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15'i bulan yaban domuzları görenleri korkutuyor. Marmarisliler, daha önce de birçok kez şehir merkezine indikleri kameralara yansıyan yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını istiyor.
"Bir an önce önlem alınmalıdır"
Marmaris'te yaşayan Ali Karaduman (40), "Bu durum için acil önlem alınmalıdır. Aç kaldıkları şehir merkezine giriyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilir ve verdiklerini duydum" dedi.
"Önceden tek tük görüyorduk şimdi sürekli dolaşıyorlar"
Mehmet Polat (51), "Sürekli görüyorum. Yavruları ile birlikte yaşam alanlarımızda ciddi zarar verebilirler. Önceden tek tük görüyorduk şimdi sürekli dolaşıyorlar. Lütfen acil bir tedbir alınsın" dedi.