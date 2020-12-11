Marmaris'te halk tedirgin önceden tek tük görülüyordu şimdi sürüler halinde geliyorlar

Marmaris'in insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklara tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor. İlçe merkezindeki karayoluna çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan, çocukların aileleri ile birlikte oyunlar oynadığı parklara, evlerin bahçeleri ile hobi bahçelerine verdikleri zarar gün geçtikçe artan yaban domuzları Marmarislileri tedirgin ediyor.