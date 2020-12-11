Dolar 'Türkiye'ye yaptırım' haberleriyle 7,90'a yükseldi! Piyasalar gergin

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 Hava Savunma Sistemleri yüzünden Türkiye'ye yaptırım kararlarını imzaladığı yönündeki haberler sonrası dolar/TL 7,90'ın üzerine çıktı.

Abone ol

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye dar kapsamlı da olsa yaptırım başlatacağı haberinin ardından yüzde 1’e yakın kayıpla 7.92’yi aştıktan sonra güne 7.90 seviyesinden başladı.

ABD ve AB kararları

Her an açıklanabileceği bildirilen yaptırımlara Türkiye tarafından verilecek yanıt ve ABD’den gelmesi olası ileriye dönük mesajlar izlenecek. Ayrıca AB liderler zirvesi sonrası açıklamalar da takip edilecek.

Reuters’da yer alan habere göre aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

'Yaptırımlar İsmail Demir’i kapsayacak' iddiası

Kaynakların her an açıklanabileceğini ifade ettiği yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’i kapsarken, bazı analistlerin belirttikleri çok daha ağır ekonomik yaptırım olasılıklarına kıyasla dar çerçeveli kalıyor.

AB Zirvesi takip ediliyor

Diğer taraftan Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz aramasından dolayı yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa Birliği liderleri, dün akşam çalışma yemeğinde Türkiye’ye, sondajdan sorumlu kişi veya kurumlara uygulanacak şekilde yaptırım başlatılması için hazırlık yapılması üzerinde mutabık kaldılar. Ancak liderler yaptırımları daha önce belirttikleri gibi bu ay değil, Mart’ta başlamasında uzlaşmış görünüyorlar. Zirve sonrası açıklama henüz yapılmadı.

"Türkiye ekonomisine doğrudan bir etkisi olmayacak"

Bir bankanın Hazine işlemcisi, ABD ve AB’nin eş zamanlı olarak yaptırım açıklamasını “olumsuz” olarak nitelerken, kısa vadede yaptırımların Türkiye ekonomisine doğrudan bir etkisi olmayacağına dikkat çekerek, “Yaptırım gündemini aslında biraz detaylı değerlendirmek gerekiyor. Yaptırımlar burada kalacaksa önümüzdeki dönem fiyatlama pozitife bile evrilebilir. Ancak söylemlerden mevcut yaptırım sürecinin önümüzdeki dönemde belirginleşebileceğini, bunun da TL üzerinde orta vadeli bir bir risk unsuru olarak kalabileceğini anlıyoruz. AB ve ABD’den önümüzdeki dönemde uzlaşma yönünde mi yoksa daha fazla yaptırım geleceği yönünde mi mesaj verilecek TL üzerinde belirleyici olacak” dedi.