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Esenyurt'ta ofis görünümlü kahvehane! Baskında ikinci kattan atlayıp duvara tırmandılar

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta polisin baskın düzenlediği ofis şeklindeki kıraathanede 9 kişiye 28 bin 350 TL para cezası uygulandı. İçerideki şahıslardan bazıları, polisin geldiği duyunca camdan atlayıp düz duvara karşı sınav verdi. O onlar pes dedirtti.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerine ve baskınlarına ara vermeden devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayan bir işletme, iş hanı içerisinde kiraladığı ofisi kıraathaneye çevirerek yasağı deldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine şok baskın düzenlendi. 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL ceza kesti. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.

Pencereden atlayıp düz duvarı tırmandılar

Baskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı. 2’nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular.

İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.

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