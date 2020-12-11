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Şanlıurfa'da 5 çocuk babası feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Bilal Karaağaç (47), yaşamını yitirdi.

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Siverek'te elektrikçilik yapan Bilal Karaağaç, dün ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki İncaz Mahallesi'ne gitti. Arızalı olan trafo direğine çıkan Karaağaç, çalışırken akıma kapıldı. Karaağaç'ın akıma kapıldığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler tarafından direkten indirilen Karaağaç'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası Karaağaç'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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