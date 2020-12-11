11 Aralık cuma hutbesi konusu Diyanet tam metin yayınladı

Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan cuma günüde 81 ilde tüm camiilerde cuma namazından önce okunan hutbenin bu haftaki konusu ne? 11 aralık cuma hutbesi konusu ve Diyanet'in yayımladığı tam metin haberimizde. 11 Aralık cuma hutbesi konusu Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" oldu

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Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma Hutbesinin 11 Aralık 2020 tarihli cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet Türkiye geneli 11 aralık Cuma hutbesinin bu haftaki konusu engellilik; Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" oldu. Ayrıca müslümanların haftalık ibadetlerini ifa ettikleri cuma gününde bu hafta cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Önemli öğütler ve bilgiler veren cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) su israfıyla ilgili buyruklarına da yer verilecek. İşte, 11 Aralık cuma hutbesinin tam metni.

11 Aralık cuma hutbesi cuma namazı ibadeti öncesi tüm camilerde okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. Cuma hutbesinde Müslümanlara su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği anlatılacak.

SU: HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır”1 ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir.2 Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.



Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”3

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”4

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

Değerli Kardeşlerim!

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum