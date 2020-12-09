Metropoll'den ekonomi anketi! Türkiye kötüye gidiyor diyenler büyük çoğunluk

Metropoll'ün Türkiye’nin Nabzı Kasım 2020 anketinde vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?" diye soruldu. 'İyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 21.5 iken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 63.7 çıktı. 'Ne iyiye ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 oldu.