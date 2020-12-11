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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Fethi Açıkel: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45'e düştü

Cumhur İttifakı'nın hiçbir kamuoyu yoklaması ve ankette yüzde 45 bandını geçemediğini iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Millet İttifakı ve diğer siyasi partilerin oy toplamı yüzde 50'nin üzerinde. Aradaki 5-6 puanlık fark kapanmıyor, aksine açılıyor" düşüncesini dile getirdi.

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Bilim Platformu ve ArGe'den sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, son dönemde yapılan kamuoyu araştırmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Türkiye'nin tek adam rejiminin kötü yönetimi yüzünden hak etmediği derin bir buhran yaşadığını söyleyen Açıkel, "Saray mevcut Kovid-19 krizine ve derinleşen sosyal ve ekonomik krize çare olmaktan çok uzak, hiçbir inandırıcılığı olmayan yapay gündemlerle ve samimiyetten uzak reform söylemleriyle yurttaşlarımızı oyalamaya çalışıyor” diye konuştu. 

"Yüzde 45 bandına düştü"

Açıkel, son dönemde gerçekleştirilen güvenilir tüm kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı’nın oyunun yüzde 45 bandına düştüğünü ifade ederek, "Derin buhrandan ötürü, Cumhur İttifakı’nın 5-6 puana yakın kaybı olduğunu görüyoruz. Millet İttifakı ve diğer siyasi partilerin oy toplamı ise yüzde 50’in üzerinde. Aradaki 5-6 puanlık fark kapanmıyor, aksine açılıyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Açıkel, yapılan kamuoyu araştırmalarında özellikle Cumhur İttifakı'na oy veren dindar, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmen gruplarında kararsız seçmenlerin yükselişte olduğuna dikkat çekti.

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