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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor

İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında, yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise 18 Aralık Cuma günü yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

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Bakan Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında, yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Pakdemirli, açıklamasında, "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında; bin 942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00’dan sonra ödemeye başlayacağız.

Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibariyle ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

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