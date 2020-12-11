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İbrahim Çolak eşi ve çocukları kimdir taciz iddiası öldürdü mü?

Hakkında taciz iddiaları ortaya atılan İhtiyar Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak'ın bir not bırakarak intihar ettiği öne sürüldü. Twitter hesabında ard arda iki mesaj yayınlayan İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında yüzlerine bakamam dediği karısı ve çocukları kimdir?

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Yazar Hasan Ali Toptaş’la başlayan taciz iddiaları edebiyat dünyasında hızla yayılıyor. Çok sayıda kadın, sosyal medya üzerinden edebiyat dünyasından birçok isim tarafından maruz kaldıkları tacizleri anlattı. Sosyal medyada hakkında taciz iddiaları yayınlanan edebiyatçılardan İhtiyar Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak intihar etti

Yazar İbrahim Çolak taciz ve intihar iddiaları ile gündeme geldi. Çolak Twitter hesabından "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam.

"Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum." paylaşımında bulundu.

İbrahim Çolak kimdir: 

İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul’da yaşadı. 2003 yılından bu yana Ankara’da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizim yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır

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