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Erzincan'da odadan çıkmayınca şüphelendiler! İçeri girince şok oldular

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN’da bir kişi otel odasında ölü bulundu.

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Olay, Karaağaç Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir müşteri olarak otelde kalan Ercan Mumcu'nun odasından çıkmaması üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otele gelen polisler, Mumcu'yu yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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