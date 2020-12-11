Giresun'da bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor! Gören hayran kaldı

Yüzlerce obje bulunuyor: Evinde bulunan eşyalardan bahseden Dizdar "Sadece hobimden dolayı evimi bu eşyalarla dekore ettim. Gelip giden misafirlerim için sıra dışı olsa da benim için sadece sıradan hobilerim. Burada tarım aletleri, müzik aletleri, değirmen taşları, çanaklar, çömlekler, küpler, çarık, fotoğraf makinaları, büyükbaş, küçükbaş hayvan çanları,kama, kılıç, mutfak eşyaları gibi yüzlerce obje bulunmaktadır" dedi.