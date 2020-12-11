Okullarda karnelerin verileceği tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

"Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamaları geldi. NTV'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor'' deyip karne verilecek tarihi açıkladı. Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, sınavlar ne zaman yapılacak?

- Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.

Yüz yüze eğitim: Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

4 Ocak iyimser bir tahmin: 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatili öne alınacak mı?: Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

En az 1 sınav yüz yüze yapmak istiyoruz: 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Çocuklara basılı karne vermek istiyoruz: Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?: Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.