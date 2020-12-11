Yağmur duası nedir nasıl edilir Diyanet Arapra-Türkçe anlamı

Bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazından sonra yağmur duası yapılacak. Türkiye 2021 yılında ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Bugün ise Diyanet kararı ile cuma namazına gelen cemaatle birlikte yağmur duası yapılacak. Peki nedir yağmur duası, nasıl yapılır, Türkçe anlamı.

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Yağmur Duası Türkçe Arapça okunuşu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen açıklama sonra birçok vatandaş tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. Müslüman camilerde kuraklık tehlikesine karşı ellerini semaya açıp dua edecek. Peki, Yağmur duası nedir, nasıl yapılır? İşte Diyanet ile Yağmur duası Arapça Türkçe sözleri ve okunuşu…

Yağmur duası okunuşu: Diyanet İşleri tarafından yayımlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesi uyarıları ile vatandaşların bilinçlendirileceği hutbede, cuma namazının farzının kılınmasının ardından ise Yağmur duası edilecek…

Yağmur duası nasıl edilir: Yağmur duası; kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir duadır ve istiskâ olarak bilinir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!

Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!

Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.

Ya İlahî!

Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.

Ya İlahî!

Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!

İlâhî Ya Rabbi!

Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!

Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım!

Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım!

Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!

Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım!

Ya İlâhelâlemîn !

Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle.

Ya Erhamerrahimîn!

Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.

Ya Rabbi!

Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun.

Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın

Ya Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle!

Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle!

Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi!

Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi!

Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır Ya Rabbi!

Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi!

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi! Bizleri

ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi!