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HABER /  POLİTİKA

'İmamoğlu'ndan suç duyurusu' haberlerine erişim engeli! Barış Yarkadaş duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

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İmamoğlu, mazbatasını aldığı gün belediye tarafından kendi şirketi olan Medya A.Ş'ye yapılan 13 milyon 629 bin liralık ödeme için suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında halen Ulaştırma Bakanı olan Adil Karaismailoğlu, belediyenin ve Medya A.Ş'nin eski yöneticileri ve yüklenici şirketler de var.

Haberelere erişim engeli getirildi

Gazete Duvar’ın haberine göre İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin bir yolsuzluk dosyasını ilk kez yargıya taşıması haberine İstanbul 4 .Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli getirildi.

"Sansüre hayır!"

Erişim engeli kararını Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyasını açtı: Belediyede vurgun" başlıklı haberlere "erişim engeli" getirdi. 4. Sulh Ceza, haberlerin sitelerden silinmesi yönündeki kararı, internet sitesi yöneticilerine az önce tebliğ etmeye başladı. Sansüre hayır!

Ne olmuştu?

Yargıya taşınan dosya, 2018'de İBB'nin kendi şirketi Medya A.Ş'ye ihale ettiği tanıtım işleri ile ilgili seçim döneminde yapılan ödemeler oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce 30 Ekim 2018'de gerçekleştirilen “Yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi” ihalesi kapsamında iştirak şirketi ile 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalandı. İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün (17 Nisan 2019) Medya A.Ş'ye, ihale kapsamında ödeme için 13 milyon 629 bin liralık fatura kesildi.

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