'İmamoğlu'ndan suç duyurusu' haberlerine erişim engeli! Barış Yarkadaş duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

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İmamoğlu, mazbatasını aldığı gün belediye tarafından kendi şirketi olan Medya A.Ş'ye yapılan 13 milyon 629 bin liralık ödeme için suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında halen Ulaştırma Bakanı olan Adil Karaismailoğlu, belediyenin ve Medya A.Ş'nin eski yöneticileri ve yüklenici şirketler de var.

Haberelere erişim engeli getirildi

Gazete Duvar’ın haberine göre İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin bir yolsuzluk dosyasını ilk kez yargıya taşıması haberine İstanbul 4 .Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli getirildi.

"Sansüre hayır!"

Erişim engeli kararını Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyasını açtı: Belediyede vurgun" başlıklı haberlere "erişim engeli" getirdi. 4. Sulh Ceza, haberlerin sitelerden silinmesi yönündeki kararı, internet sitesi yöneticilerine az önce tebliğ etmeye başladı. Sansüre hayır!

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyasını açtı: Belediyede vurgun" başlıklı haberlere "erişim engeli" getirdi. 4. Sulh Ceza, haberlerin sitelerden silinmesi yönündeki kararı, internet sitesi yöneticilerine az önce tebliğ etmeye başladı. Sansüre hayır! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) December 10, 2020