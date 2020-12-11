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Ağrı şehitlerinin kanı yerde kalmadı! Kars'ta öldürülen teröristler saldırıyı yapanlar çıktı

Anadolu Ajansı

28 Ağustos 2020'de Kars'ta etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde gerçekleştirilen balistik incelemede, söz konusu teröristlerin Ağrı'da servis aracına roketli saldırı olayının failleri olduğu öğrenildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında 28 Ağustos 2020'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı.

İncelemede teröristlerin, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit olması, 2'si uzman çavuş, 32'si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan servis aracına yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kars'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoriden "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri kategoriden "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen ile herhangi bir kategoride yer almayan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olgun ve "Metin" kod adlı Koray Aspir oldukları belirlenmişti.

Ne olmuştu?: İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında o dönem sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edilmişti. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kentte kırmızı alarm verilerek havadan operasyonlar başlatılmıştı. Yine o dönem sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kaçan terörist grupla sıcak temas sağlanmış o sırada da 1 asker yaralanmıştı. Askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin desteğiyle mayın taraması yapılmıştı.

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