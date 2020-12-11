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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakımdan çıktı!

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakımdan çıkarıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Çiller'in genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Hastane başhekimi  Dr. Cengiz Bavbek'in ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

"20 Kasım'da iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyat ile çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı.

Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz"

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