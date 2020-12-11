Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a: Tribünler dolu olsaydı başkan değişmişti

Hıncal Uluç, ''Ali Koç kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Dua etsin seyircisiz oynanıyor. O tribünler dolu olsaydı şu anda başkan değildi.'' dedi.

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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hakemlerden, MHK'den ve TFF'den şikayetçi olan Ali Koç'u yerden yere vuran Hıncal Uluç, şu ifadeleri kullandı; "Ali Koç'un eleştirdiği sistem bu eleştirilecek hale nasıl düştü? TFF Başkanı ve MHK başkanı ile görüştün. Dünyada yüz karası zorlu konferans olayı yaşandı. Yıllarca aynı yönetimde çalıştı Ali Koç ile Nihat Özdemir. Nihat bey 'Olur mu öyle şey Ali bey diyemedi.' Şimdi Ali Koç'a soruyorum. O işi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yapsaydı Ali Koç ne konuşurdu? Bu sisteme en büyük kötülüğü yapan kişi Ali Koç ile Nihat Özdemir'dir.

"O tribünler dolu olsaydı şu anda başkan değildi"

"Hemen hakemlere saldırdı ve Fenerbahçe'yi mağdur duruma düşürdü. Neler çekiyoruz görün demeye getirdi. Bunu da benim yutmamı bekliyor. Ali Koç kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Dua etsin seyircisiz oynanıyor. O tribünler dolu olsaydı şu anda başkan değildi. Türkiye'de algı operasyonu diye bir şey varsa bir numarası Ali Koç'tur. Ancak bu senelerden beri böyle.

"Fatih Terim iyi futbol oynatıyor"

Fatih Terim, Galatasaray'a hakikaten çok iyi futbol oynattı. Galatasaray'dan beklediğim iyi futbol 10 ise henüz 4 ve 5'lerde oynatıyor. Ne zamandır bu takım 0-1!lerde futbol oynuyordu. Şimdi ilk defa Galatasaray'ın hücuma dönük kazanmak için iyi futbol oynuyor."