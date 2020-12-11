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Azerbaycan'da uygulanan sıkıyönetim iptal edildi

AZERBAYCAN Milli Meclisi, 28 Eylül’den beri Dağlık Karabağ’da tırmanan gerginlik nedeniyle uygulanan sıkıyönetimin iptalini onayladı.

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Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ’daki temas hattında tırmanan gerilim nedeniyle ülkenin bazı kentlerinde ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı almıştı.

Bu çerçevede Bakü, Gence, Sumgayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan, Abşeron, Cebrayil, Fuzuli, Ağcabedi, Beylegan, Ağdam, Berde, Tatar, Goranboy, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Gazah bölgelerinde sıkıyönetim sırasında 21:00 - 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kişilerin özel izin ve kimlik belgeleri olmaksızın sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde bulunması yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

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