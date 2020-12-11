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Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı yasak saatleri

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başladı. Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü sabah 05.00'e kadar devam edecek. Market, bakkal, kasap, kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arasında açık olacak.

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Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlmalar uygulanacak. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren kısıtlamalar başladı.

Haftaiçi sokağa çıkma yasağı ne zaman: Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 

Kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından bir açıklama gelene kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından bir açıklama gelene kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

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