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2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek

Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv deplasmanında Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Türk kulüpleri Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını kaybetti.

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Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki düşüşü sürüyor. Sivasspor'un Avrupa Ligi'ne vedasının ardından, Türk kulüpleri 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.

Avrupa kupalarında yola devam eden temsilcisi kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında 13'üncü sıraya geriledi.

Türkiye’nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var.  Klasmanda 10. sıradaki Avusturya’nın 35,825 puanı bulunuyor.

Şampiyon takım direkt gidemeyecek
Bu gelişmenin ardından 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme turu oynayacak. Türkiye söz konusu sezonda Avrupa Ligi gruplarına da doğrudan takım gönderemeyecek.

Türk kulüplerini bekleyen bir tehlike daha var
15 yıl sonra Avrupa kupalarında şubat ayını göremeyen Türk kulüplerini bekleyen bir tehlike daha var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak takım, kendi liginde Devler Ligi bileti alamazsa; Süper Lig şampiyonu gelecek sezon da ön eleme turunun ardından Şampiyon Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.

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