TFF'den İsrail işkencesine kınama

Türkiye Futbol Federasyonu, İsrail'de Sivasspor'a yapılan uçuş işkencesini kınayan bir mesaj yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel-Aviv maçının ardından havalimanında Sivasspor kafilesine İsrailli yetkililerce yapılan uygulamayı kınadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail’den Sivas’a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Bizlerde büyük hayal kırıklığı yaratan çirkin davranışlar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü belirtiyor, Demir Grup Sivasspor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz."