BIST 1.358
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 464,76
HABER /  GÜNCEL

Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi, Ankara ve İstanbul'da kullanıma hazır hale getirildi

Türk polisi için yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ve 22 ilde kurulan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi, Ankara ve İstanbul'da kullanıma hazır hale geldi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda, Türk polisi tarafından kullanılan analog telsizlerin yerine sayısal telsiz sistemlerinin kullanılması için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında "Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Bu doğrultuda, yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ve 22 ilde kurulan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi, artık tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Yeni sistemin, Ankara ve İstanbul'da kullanıma hazır hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

Birçok yeni özellik kullanılabilecek

Yıl sonunda Ankara, yeni yılın ilk aylarında da İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin kullanımına sunulacak telsiz sistemi ile kriptolu güvenli haberleşme başta olmak üzere veri sorgulama, araç ile personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşmesi, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takibi, telsiz üzerinden telefon görüşmesi gibi özellikler kullanılabilecek.

İsmi zafer oldu

7 gün 24 saat kesintisiz yoğun ses/veri kullanımlı haberleşme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve son teknolojik çözümlerle daha iyi verim alınabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla geliştirilen bu sisteme, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla "Zafer" adı verildi.

Sistemin görünen yüzü olacak Zafer 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla henüz prototip aşamasındayken "Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü" almıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüzleri açıkladı! Halk TV 'Şimdiki Zaman Siyaset'i bitirdi
Okullarda karnelerin verileceği tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Erdoğan'ın çağrısı Suriye, Mısır ve İsrail için davet mi? Cihat Yaycı yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
'Bebeğe alkol içirildiği' iddiasında flaş gelişme! Anneye takipsizlik kuzene 2 yıl hapis istemi
Hüseyin Nihal Atsız kimdir kısaca hayatı Hüseyin Nihal Atsız şiirleri
Numan Kurtulmuş'tan kovid-19 aşısı açıklaması
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk ekiplerinin son 2 yıldaki galibiyet sayısı rezalet
Şahsenem evli mi eşi Şahin Yiğit'ten boşandı mı?
Yorumlar