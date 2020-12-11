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AB Liderler Zirvesi sonrası Merkel ile Macron'dan Türkiye açıklaması! Diyalog mesajı

10 Aralık AB Liderler Zirvesi sonrası Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye hakkında açıklamalar yaptı. Macron, Türkiye'ye yönelik yaptırımların 'AB'nin kararlılığını gösterdiğini' ve diyaloğa hazır olduklarını ifade etti. Merkel ise, "Türkiye'ye silah ihracatının NATO bağlamında tartışılması konusunda hemfikiriz" dedi.

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Türkiye'nin Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşadığı Doğu Akdeniz ihtilafı, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin gündemine damga vurdu.

Zirve sonrası konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerine karşı alınan yaptırım kararlarının 'AB'nin artık etki alanında istikrarı bozucu eylemleri kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi. Macron, AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

''Libya ve Karabağ incelenecek''

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Türkiye'ye silah ihracatının NATO üyeleri arasında ve yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tartışılması konusunda hemfikir kaldık" dedi. Mart ayında düzenlenecek AB zirvesi için, Türkiye konulu bir rapor hazırlanmasını talep ettiklerini söyleyen Merkel, bu kapsamda incelenecek konular arasında Libya ile Dağlık Karabağ'ın da bulunduğunu dile getirdi.

''Türkiye'yle daha fazla işbirliğine hazırız''

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin göçle mücadelede Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Michel, yaptığı açıklamada "Türkiye ile güvenilir bir işbirliği istiyoruz" dedi.

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