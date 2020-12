Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tecavüz ve taciz vakalarına değindi. Her gün yeni bir itirafla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, CHP yönetimine seslenerek, "CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu ana kadar 19 il kongremizi gerçekleştirmiştik. Geriye 62 il kongremiz kaldı. İnşallah şartların el verdiği ilk fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.

Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza, toplarımıza, füzelerimize, motorlarımıza saldıran herkes bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır.

Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça saldırmaları, ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır, açık olmaya devam edecektir."

AB ve ABD'ye diyalog çağrısı

AB ve ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız."

CHP'deki taciz ve tecavüz vakaları

Can alıcı ve can sıkıcı konunun CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından biz utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp, soruşturulması konusunda en küçük adım atmıyorlar.

Kılıçdaroğlu tek kelime etmiyor

STK'ların büründüğü derin sessizlik de manidardır. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor.

"Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak"

İstanbul İl Başkanı'nın iddialarının üzerini örtmesi konusunda en küçük tepki göstermiyor. CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak... Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor. Seçimlerin üzerinden iki yıl sonra eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattı.

"Her tecavüzün hesabını vereceksiniz"

CHP'li isimler için çıt çıkarmıyorlar. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker."