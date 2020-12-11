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Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu duyurdu.

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Irak'ın kuzeyinde, komandolar tarafından düzenlenen etkili operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Tespit edilen bölgelerde, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, 6 adet antipersonel mayın, 1 adet çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet roket başlığı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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