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Bursa'da yaşandı! Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

 BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, otomobiliyle refüje çarpan öğretmen Abuzer Bakırcı (47) hayatını kaybetti.

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Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olan Abuzer Bakırcı, 16 EAF 67 plakalı otomobiliyle evine giderken, trafik ışıklarında direksiyonda rahatsızlandı. Bakırcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı.

Abuzer Bakırcı’ya ilk müdahale yoldan geçen bir sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Bakırcı'yı hayata döndürmeye çalıştı.

Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın, otomobilini kullanırken kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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