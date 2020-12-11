Maaşları aniden fırladı! CHP'li belediyeden işçilere yüzde 70 zam

ARTVİN'in Şavşat Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, işçilerin maaşlarına yüzde 70 zam yaptı. 2.600 lira olan maaşlar, zam sonrası 4.400 TL’ye yükseldi.

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Toplu sözleşme kapsamında en düşük günlük yevmiye 150 TL'ye yükselirken diğer yevmiyeler ise 170 TL'ye yükseldi. 2600 TL olan maaşlar ise ortalama yüzde 70 zamla 4400 TL'ye çıktı.

İşçilere ayrıca 60 gün ikramiye, dış birimlerde çalışanlara 250 TL sorumluluk parası, şoför ve operatörlere 150 TL, ramazan bayramında 500 TL, kurban bayramında 750 TL, giyim yardımı olarak da 500 TL olarak verileceği belirtildi.

"Daha da geliştireceğiz"

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, işçilerin de katıldığı törende atılan imzalar sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Acar, gelecek yıllarda maaşları daha da iyileştirmek için söz vererek, “Günümüz koşullarında yeterli olmasa da, imkanlarımızı zorlayarak sendikayla anlaşmaya vardık. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız düzeldikçe daha da iyileştireceğiz. Emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretlerden tasarruf olmaz. Şavşat’ın yükü bu arkadaşlarımızın omuzlarında” dedi.

Belediye İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar ise “Yılların emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı, emeklerinin karşılığının alındığı bir sözleşme oldu” diye konuştu.