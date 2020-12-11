BIST 1.356
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 465,19
HABER /  YEREL

Kocaeli'de 21 yaşında Ceren koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum, 21 yaşında yaşama veda etti.

Abone ol

Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti.

Ceren Ağum’un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tabutu 2 bakan omuzladı! Antalya'da şehit yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüzleri açıkladı! Halk TV 'Şimdiki Zaman Siyaset'i bitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Barbaros kaç yaşında nereli Masterchef Barbaros sevgilisi var mı?
Bursa'da yaşandı! Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkalın cezası belli oldu
Maaşları aniden fırladı! CHP'li belediyeden işçilere yüzde 70 zam
Market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi yeni market saatleri
CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın iddiası: Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldı
Yorumlar