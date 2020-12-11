Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD, korkutan depremle ilgili yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezi ve diğer ilçelerden de hissedildi

Muğla şehir merkezi ve diğer ilçelerden de hissedilen deprem yerin yaklaşık 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklama, depremin merkez üssü Datça'ya 137 km uzaklıktaki Lasithi adasında oldu.